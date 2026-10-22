Menteri Rini Tekankan Pentingnya ASN PNS dan PPPK Mendapatkan Haknya secara Mudah

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini saat ditanya wacana penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menteri Rini menegaskan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASNa) harus dilakukan secara mudah dan transparan, tanpa menyulitkan pegawai.

"Yang penting ASN itu mendapatkan hak secara mudah, transparan. Itu saja prinsipnya, jangan menyusahkan ASN," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).

Saat ditanya apakah penyaluran gaji melalui kopdes berpotensi menyulitkan ASN, Rini mengatakan dirinya tidak menyatakan hal tersebut.

“Enggak, saya, kan enggak bilang gitu. Saya yang penting dimudahkan lewat mana saja. Sekarang, kan mereka sudah mudah,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji PNS tetap dilakukan melalui sistem perbankan, bukan lewat KDKMP.

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10).

Namun, Suahasil tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait dengan usulan Kementerian Koperasi mengenai pembayaran gaji PNS melalui KDKMP.