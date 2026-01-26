Menteri Sebut Bakal Bangun Dam Menggunakan Area Taman Nasional di Aceh-Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bakal membangun dam atau bendungan di Aceh dan Sumatera Utara menggunakan area taman nasional.

Dia mengaku sudah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antony untuk bisa membangun dam di beberapa taman nasional.

Dam atau bendungan sendiri merupakan konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air.

Hal itu diutarakan Dody dalam Rapat Koordinasi Lintas K/L dan konferensi pers perihal progres penanganan bencana di Wilayah Sumatera, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1).

“Aceh dan Sumut ini rencananya dam-dam-nya akan banyak menggunakan lahan-lahan dari Taman Nasional,” ucap Dody.

“Dan alhamdulillah beliau (Menhut) mengizinkan kami untuk apa, menyiapkan DAM di, di beberapa Taman Nasional beliau,” lanjutnya.

Dody bilang, saat ini wilayah Aceh dan Sumatera Utara tidak memiliki dam atau bendungan. Sementara Sumatera Barat disebut sudah mempunyai dam.

“DAM ini fungsinya adalah manakala terjadi hujan lebat sekali di atas, di hulu-hulu, air-air dan kayunya kalaupun masih ada, tidak turun sampai dengan Tamiang dan sekitarnya yang di hilir,” jelas Dody.