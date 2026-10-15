menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menteri Transmigrasi Ajak Mahasiswa Indonesia di China Terlibat dalam Pembangunan Desa

Menteri Transmigrasi Ajak Mahasiswa Indonesia di China Terlibat dalam Pembangunan Desa

Menteri Transmigrasi Ajak Mahasiswa Indonesia di China Terlibat dalam Pembangunan Desa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara ajak mahasiswa Indonesia di China terlibat dalam pembangunan desa. Foto Humas Kementerian Transmigrasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di China menerapkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian mereka di tanah air.

Menurut dia, pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dan penelitian, tetapi juga harus mampu meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja.

Hal itu disampaikan Iftitah saat berdialog dengan mahasiswa Indonesia di Hotel Kunlun, Beijing, Selasa (13/10).

Baca Juga:

"Visi kami, cara mengentaskan kemiskinan itu dengan memberi pekerjaan formal melalui industrialisasi," ujar Iftitah.

Dia menjelaskan transformasi transmigrasi kini diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di luar Jawa.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia terampil, teknologi, dan investasi.

Baca Juga:

Dalam dialog itu, mahasiswa Indonesia Moh. Taqiyuddin Saleh, membagikan pengalaman mengenai keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan desa di China.

Menurut Taqiyuddin, dosen dan mahasiswa melakukan pendampingan desa selama enam bulan hingga satu tahun untuk memetakan persoalan, mengembangkan potensi komoditas, dan membantu pemasaran produk masyarakat.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara ajak mahasiswa Indonesia di China terlibat dalam pembangunan desa

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI