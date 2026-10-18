Menteri Transmigrasi Dorong Tiongkok Berinvestasi ke Papua & Sulawesi

jpnn.com - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mendorong pengembangan pertanian modern berbasis kecerdasan buatan (AI) sekaligus membuka peluang investasi Tiongkok di kawasan transmigrasi, khususnya Papua dan Sulawesi.

Upaya tersebut dilakukan setelah Iftitah mempelajari penerapan teknologi pertanian saat mengunjungi Chongqing Academy of Agricultural Sciences (CQAAS), Chongqing, Tiongkok, Rabu (14/10).

Dalam kunjungan itu, Iftitah melihat bagaimana teknologi digital, penelitian tanah, dan sistem pertanian cerdas dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi produksi pertanian.

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Menurut Iftitah, pendekatan berbasis riset diperlukan untuk mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami belajar bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru, langkah tersebut harus berbasis riset dan ilmu pengetahuan. Jika tidak, hasilnya akan sporadis," ujar Mentrans Iftitah.

Ia mengatakan Indonesia memiliki potensi lahan dan sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung penelitian, pemilihan komoditas yang tepat, teknologi budidaya, serta peningkatan keterampilan masyarakat.

"Kita juga harus meningkatkan kapasitas para transmigran dan masyarakat lokal di kawasan tersebut agar mereka memiliki know-how," katanya.

Salah satu teknologi yang menjadi perhatian Iftitah adalah sistem pertanian akuaponik yang mengintegrasikan budidaya ikan dan tanaman sayuran. Dalam sistem tersebut, air dari kolam ikan diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi tanaman sebelum kembali disirkulasikan.