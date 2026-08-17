Menteri Trenggono Kerahkan Kapal Pengawas Angkut Bantuan ke NTT

jpnn.com, KENDARI - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8/2026).

Bantuan hasil kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut dikirim menggunakan Kapal Pengawas PSDKP Orca 06 menuju Labuan Bajo, NTT. Pengiriman diperkirakan menempuh perjalanan selama dua hari.

Trenggono mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

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Menurutnya, semangat kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui kepedulian dan gotong royong terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

"Di tengah kita memperingati hari kemerdekaan, saudara-saudara di NTT sedang menghadapi musibah. Karena itu, kemerdekaan juga harus kita maknai dengan hadir dan bergotong royong membantu saudara kita yang membutuhkan," ujar Trenggono.

Dia menyampaikan duka cita atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang melanda NTT pada Sabtu (15/8/2026).

Trenggono menilai kepedulian terhadap masyarakat terdampak menjadi bagian dari semangat kemerdekaan sekaligus bentuk solidaritas antarsesama anak bangsa.

Sejak hari pertama bencana, KKP telah membentuk satuan tugas, membuka posko tanggap bencana, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghimpun dan menyalurkan bantuan. Upaya tersebut akan terus dilakukan selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan.