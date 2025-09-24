Menteri Trenggono Minta Mahasiswa UMJ Jadi Pencipta Solusi Kedaulatan Laut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong mahasiswa UMJ untuk menjadi pencipta solusi kedaulatan dan keberlanjutan laut Indonesia.

Hal ini dia sampaikan pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Jakarta (PKKMB UMJ) di Auditorium K.H.Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia UMJ, Selasa (23/9).

Trenggono menegaskan bahwa peningkatan populasi di Indonesia berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan. Salah satu solusi yang kini menjadi perhatian global adalah peran blue food atau pangan biru dari sektor kelautan dan perikanan.

Namun, dia menambahkan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut harus tetap memperhatikan aspek kelestarian ekosistem laut.

“Indonesia adalah negara maritim dengan 17.504 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer. Hal ini menunjukkan sumber daya laut memiliki peran penting bagi keberlanjutan hidup masyarakat Indonesia. Karena itu, kita harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Trenggono juga memaparkan bahwa ada berbagai tantangan dalam menjaga kelestarian laut seperti tekanan aktivitas manusia, perubahan iklim, overfishing, dan polusi laut yang mengancam keberlangsungan ekosistem.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP mendorong perluasan kawasan konservasi laut, pengelolaan penangkapan ikan yang lebih terukur, serta pengembangan budidaya berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, KKP mengusung program prioritas untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia melalui pembangunan infrastruktur ocean big data serta pengembangan modeling Kampung Nelayan Merah Putih.