Menteri UMKM Apresiasi GrabAcademy Dorong Jutaan Mitra Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA - Grab Indonesia meresmikan peluncuran GrabAcademy: Peluang Tanpa Batas untuk Mitra Naik Kelas dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Inisiatif ini dihadirkan sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan keterampilan bagi mitra pengemudi serta mitra merchant di dalam ekosistem Grab.

Sepanjang 2025, platform pendidikan ini tercatat telah diakses oleh lebih dari 1,15 juta mitra pengemudi dari berbagai wilayah.

Program yang awalnya merupakan pustaka video pelatihan dasar pada 2018 kini telah diperluas menjadi lima jalur pengembangan karier utama.

Jalur tersebut meliputi Mitra Melaju, Mitra Pengusaha, Mitra Kreator, Mitra Instruktur, serta pemberian akses beasiswa pendidikan mitra.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM), Maman Abdurrahman mengapresiasi upaya perusahaan dalam mendorong mitra pengemudi sebagai pengusaha mikro.

“Kami mengapresiasi kehadiran GrabAcademy sebagai salah satu bentuk kolaborasi yang membuka lebih banyak kesempatan bagi para mitra,” kata Maman di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur, baru-baru ini.

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi menekankan semangat kemerdekaan harus memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk terus berkembang.