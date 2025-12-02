Menteri UMKM Buka Data: Impor Baju Bekas Ilegal pada 2024 Tembus 3.600 Ton

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka-bukaan soal kebocoran pakaian impor bekas ilegal ke Indonesia.

Berdasarkan data dalam kurun 5 tahun, terdapat peningkatan signifikan jumlah impor pakaian bekas ilegal ke tanah air.

Pada 2021, Maman mengungkapkan baju impor bekas yang masuk ke Indonesia 7 ton.

"2022, yang masuk ke Indonesia 12 Ton. 2023, masih sama 12 ton," ujar Maman dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, dikutip Selasa (2/12).

Namun, masuknya pakaian bekas impor ilegal tersebut meningkat hingga 300 kali lipat pada 2024.

Maman menyatakan pakaian bekas impor ilegal atau sering disebut balpres masuk ke Indonesai hingga 3.600 ton.

"Bayangkan peningkatannya sangat signifikan, 2023 dari 12 ton menjadi 3.600, 2024," kata Maman.

Terkini, per Agustus 2025, data mencatat pakaian impor bekas ilegal yang masuk ke Indonesia mencapi 1.800 ton.