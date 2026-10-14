Menteri Yusril Dorong Penyempurnaan UU Pengelolaan Zakat Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperjelas sekaligus memperkuat posisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Yusril menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).

Pertemuan yang berlangsung hingga 15 Oktober 2026 tersebut mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”.

Menurut Yusril, Rakornas BAZNAS dapat menjadi ruang untuk merumuskan gagasan baru mengenai arah penguatan kelembagaan BAZNAS melalui perbaikan regulasi.

Dia berharap pembahasan tersebut menghasilkan masukan konkret bagi penyempurnaan aturan pengelolaan zakat yang berlaku saat ini.

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“Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada gagasan-gagasan baru menyempurnakan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 ini untuk kita perkuat posisi BAZNAS itu menjadi seperti apa,” ujar Yusril.

Dia menjelaskan, Indonesia sebagai negara Pancasila yang pluralistik memberikan ruang bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.