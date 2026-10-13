Mentrans Iftitah Ajak Akademisi Kembangkan Kawasan Transmigrasi

jpnn.com, BEIJING - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajak Peking University, Tiongkok, menjajaki kerja sama penelitian terapan untuk mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka peluang industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah dalam kuliah umum bertajuk Industrialisation Beyond Java: Transmigration and Indonesia’s New Growth Centres di Institute of South-South Cooperation and Development (ISSCAD), Peking University, Beijing, Senin (12/10/2026).

Iftitah mengusulkan agar kerja sama penelitian dimulai dari satu atau dua kawasan transmigrasi sebagai lokasi kajian bersama.

Penelitian tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan kajian akademik, tetapi juga menawarkan solusi konkret terhadap hambatan pembangunan, investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Saya ingin kita memilih satu atau dua kawasan nyata dan mengerjakannya bersama. Petakan rantai nilainya, identifikasi hambatannya, dan pelajari kesenjangan keterampilannya,” ujar Iftitah.

Menurut dia, Indonesia memiliki beragam kawasan dengan potensi ekonomi besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga sumber daya mineral.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan industri pengolahan, akses pasar, teknologi, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.