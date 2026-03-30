menu
JPNN.comJPNN.com
Menu Latihan Persib Bikin Pemain 'Tersiksa', Dion Markx: Seperti Ingin Membunuh Kami

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dion Markx menjalani debut bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Bek Persib Bandung Dion Markx mengaku kondisi kebugarannya terus meningkat setelah menjalani program latihan seusai libur Lebaran.

Dia juga meyakini kebugaran rekan-rekannya di Persib mengalami peningkatan yang sama.

Setelah libur Lebaran, Persib kembali melanjutkan persiapan menghadapi pertandingan pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026).

Baca Juga:

Dion mengungkapkan, sebelum kembali berlatih bersama tim, dia dan para pemain tetap menjalankan program latihan mandiri yang diberikan oleh staf pelatih.

"Kondisi saya bagus. Kami mendapatkan program dari Miro (Petric). Saya menjalankannya dengan disiplin," kata Dion di Bandung, Senin (30/3).

Meski demikian, Dion menyebut intensitas latihan pada pekan ini meningkat cukup signifikan.

Baca Juga:

Hal itu dilakukan karena Persib akan menjalani jadwal padat dengan sembilan pertandingan dalam waktu singkat.

"Sekarang, dia (pelatih fisik) seolah ingin 'membunuh' kami dalam latihan karena kami akan menjalani sembilan pertandingan dalam waktu singkat. Kami harus kembali bugar sepenuhnya," ungkapnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI