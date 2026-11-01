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Menuju 5 Abad Jakarta, Warga Kumpulkan Sejuta Tanda Tangan Desak Tiket Masuk Ancol Gratis

Menuju 5 Abad Jakarta, Warga Kumpulkan Sejuta Tanda Tangan Desak Tiket Masuk Ancol Gratis
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Menjelang 500 tahun Jakarta, warga menggalang sejuta tanda tangan untuk mendesak pengelola Ancol menggratiskan tiket masuk kawasan pantai di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (1/11). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang 500 tahun Jakarta, warga menggalang sejuta tanda tangan untuk mendesak pengelola Ancol menggratiskan tiket masuk kawasan pantai.

Aksi bertajuk Satu Juta Tanda Tangan itu digelar kelompok Warga Jakarta Bersatu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (1/11).

Koordinator Aksi Warga Jakarta Bersatu Andi Nurcahyadi mengatakan gerakan tersebut bertujuan mengumpulkan dukungan masyarakat agar akses masuk Ancol dapat dibuka secara gratis.

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"Kami mendukung bagaimana Ancol bisa gratis. Targetnya sejuta tanda tangan. Kami ingin Jakarta di hari lahirnya yang ke-500 bisa menggratiskan akses gerbang masuk Ancol," kata Andi di sela kegiatan.

Dalam aksi tersebut, peserta membentangkan kain putih sepanjang sekitar 30 meter untuk menampung tanda tangan warga.

Mayoritas peserta merupakan kaum ibu. Mereka juga mengajak masyarakat yang sedang beraktivitas dalam kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI untuk ikut menandatangani petisi.

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Andi menyebut respons masyarakat terhadap gerakan tersebut cukup positif. Menurutnya, warga membutuhkan ruang hiburan yang dapat dinikmati tanpa terbebani biaya besar.

"Alhamdulillah, antusiasme masyarakat begitu besar ketika kita mengkampanyekan tiket masuk gratis Ancol ini. Karena memang kita butuh hiburan, khususnya masyarakat Jakarta," ujarnya.

Menjelang 500 tahun Jakarta, warga menggalang sejuta tanda tangan untuk mendesak pengelola Ancol menggratiskan tiket masuk kawasan pantai

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