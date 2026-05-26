Menuju 7 Dekade, Astra Perkuat Fokus untuk Dorong Pertumbuhan dan Penciptaan Nilai

PT Astra International Tbk membukukan laba bersih Rp 5,85 triliun pada kuartal I-2026. Angka ini turun 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 6,93 triliun. Foto: dok Astra

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan menuju tujuh dekade Astra menjadi momentum refleksi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui tinjauan strategis secara menyeluruh yang hasilnya telah diumumkan pada Senin (25/5).

Astra mereposisi strateginya, di mana ke depannya akan fokus pada portofolio bisnis utama yang memiliki kinerja yang kuat, menjalankan strategi pengembangan portofolio bisnis yang terarah untuk bisnis lainnya, dan memperkuat disiplin dalam mengalokasikan modal guna mendukung pertumbuhan kinerja dan returns yang lebih baik serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan laba jangka pendek, menengah, dan panjang.

“Secara historis, Astra memiliki bisnis yang terdiversifikasi yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan hingga hari ini. Seiring dengan perkembangan dinamika pasar, Astra mereposisi strateginya dengan memberikan fokus pada portofolio bisnis utama yang selama ini memiliki kinerja yang kuat, yaitu Otomotif, Jasa Keuangan dan Alat Berat & Solusi Pertambangan, menjalankan strategi pengembangan portofolio bisnis yang terarah untuk bisnis lainnya, serta memperkuat disiplin dalam mengalokasikan modal. Secara keseluruhan, strategi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas portofolio bisnis dan meningkatkan efisiensi modal yang menghasilkan pertumbuhan laba serta nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Presiden Direktur Astra Rudy.

Dalam menjalankan tinjauan strategis tersebut, Astra mengevaluasi setiap bisnis dari berbagai aspek, termasuk melihat tantangan pasar, optimalisasi posisi strategis masing-masing bisnis di dalam portofolio, potensi laba di masa depan dan imbal hasil investasi.

Ke depan, Astra akan fokus pada tiga bisnis utama tersebut yang berkontribusi sebesar 90% terhadap laba.

Bisnis otomotif tidak hanya berfokus pada penjualan kendaraan baru, tetapi juga terus mengoptimalkan seluruh ekosistem otomotif yang luas dan telah dibangun selama beberapa dekade.

Ekosistem ini mencakup penjualan kendaraan baru dan bekas, penjualan suku cadang, layanan purna jual, dan didukung oleh jaringan pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk terus memperkuat posisi Astra sebagai pemain utama yang relevan di industri otomotif.

Bisnis jasa keuangan akan fokus untuk mengoptimalkan seluruh potensi ekosistem melalui beragam produk dan layanan untuk berbagai segmen pelanggan.

