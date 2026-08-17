Menuju 70 Tahun Astra: Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia

jpnn.com - Hampir tujuh dekade Astra tumbuh bersama Indonesia melalui inovasi, kolaborasi, dan kontribusi yang diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Perjalanan tersebut terjalin bersama pemerintah, karyawan, mitra, pelanggan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan di berbagai daerah yang menjadi bagian dari perjalanan Astra hingga hari ini.

Perjalanan bersama tersebut telah menjadi fondasi Astra dalam berkontribusi untuk Indonesia dan menyambut usia ke-70 pada 20 Februari 2027 mendatang.

Direktur Astra Djap Tet Fa (ketiga kiri), Executive In-Charge Astra Boy Gemino Kalauserang (ketiga kanan), Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto (kedua kiri), Chief of Human Capital Development Astra Matilda Ester Rotinsulu (kedua kanan), Chief of Corporate Finance & Accounting Astra Endro Wahyono (kanan) dan Chief of Corporate Information System & Technology Astra Anastasia Krisnawati (kiri) berfoto bersama pengunjung Alun-Alun Astra usai peluncuran logo 70 tahun Astra pada Sabtu (15/8) yang diselenggarakan di Plaza Parkir Timur, Senayan, Jakarta. Foto: Astra

Dalam momentum menuju tujuh dekade tersebut, Astra resmi memperkenalkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 dengan tema “Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia" dalam acara Alun-Alun Astra yang diselenggarakan di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (15/8) yang sekaligus menandai awal dari rangkaian perjalanan menuju HUT ke-70 Astra.

Peluncuran logo HUT ke-70 Astra tersebut dilakukan oleh Direktur Astra Djap Tet Fa bersama Executive In-Charge Astra Boy Gemino Kalauserang didampingi Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, Chief of Human Capital Development Astra Matilda Ester Rotinsulu, Chief of Corporate Finance & Accounting Astra Endro Wahyono, serta Chief of Corporate Information System & Technology Astra Anastasia Krisnawati.

"Astra memiliki filosofi untuk senantiasa tumbuh dan berkembang layaknya pohon rindang yang menjadi tempat bernaung dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sejalan dengan filosofi tersebut, logo HUT ke-70 tahun Astra digambarkan seperti sebuah pohon, tumbuh dari akar yang kuat, berkembang dari waktu ke waktu, lalu memberi manfaat yang luas bagi masyarakat," ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Selaras dengan perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Astra turut hadir di tengah-tengah masyarakat dalam mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui semangat perjalanan menuju HUT ke-70 Astra dengan memberikan manfaat dan kontribusi nyata serta mendukung terwujudnya Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.

Rangkaian perayaan menuju HUT ke-70 Astra mengusung tema "Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia" mencerminkan komitmen Astra untuk terus berkarya melalui inovasi, kolaborasi, dan kontribusi nyata yang menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Tema ini menjadi benang merah seluruh rangkaian perayaan dan menegaskan bahwa memasuki usia ke-70 bukan hanya momentum merayakan pencapaian yang telah diraih, melainkan juga untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan tumbuh bersama Indonesia di masa yang akan datang.