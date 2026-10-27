Menuju Akhir 2026, Tren Bergeser dari Pamer Barang jadi Healthy Lifestyle

jpnn.com, JAKARTA - Bila dulu akhir pekan identik dengan party, nongkrong sampai pagi, atau menunjukkan gadget dan barang terbaru di media sosial, kini ada pemandangan lain yang makin mudah ditemui: anak muda bangun pagi untuk long run, antre di run club, menghabiskan waktu di gym, bermain padel, atau bersiap menghadapi kompetisi hyrox.

Gaya hidup sehat perlahan tidak lagi sekadar aktivitas untuk menjaga kebugaran, tetapi menjadi bagian dari cara generasi muda bersosialisasi, mencari pengalaman, sekaligus menunjukkan pencapaian.



Fenomena tersebut terlihat dari semakin besarnya antusiasme terhadap olahraga berbasis komunitas dan kompetisi. Di Indonesia, lebih dari 500 event lari digelar di 34 provinsi dan lebih dari 200 kota sepanjang 2026, sementara jumlah running club di Indonesia disebut meningkat hampir enam kali lipat pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, BTN Jakarta International Marathon 2026 diikuti 45.500 pelari, meningkat sekitar 47 persen dibandingkan penyelenggaraan 2025. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa lari telah berkembang jauh melampaui sekadar olahraga individu dan menjadi bagian dari kultur urban.



Hyrox pun menjadi contoh menarik dari perubahan tersebut. Olahraga yang menggabungkan lari dan latihan fungsional ini semakin populer di kalangan urban professionals dan komunitas fitness.

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Pada Juni 2026, gelaran Hyrox Jakarta bahkan menarik lebih dari 11.500 peserta dalam dua hari. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga menyebut Hyrox sebagai bagian dari fenomena baru hybrid fitness yang semakin populer di Indonesia.



Perubahan itu juga sejalan dengan munculnya gaya bersosialisasi yang lebih berorientasi pada kesehatan. Sejumlah pengamatan terhadap lifestyle anak muda menunjukkan adanya kecenderungan sebagian Gen Z dan milenial mengalihkan waktu dari hiburan malam ke aktivitas seperti gym, lari, dan olahraga komunitas.

Bahkan, olahraga kini menjadi ruang baru untuk bertemu teman, membangun komunitas, hingga networking. Jadi, kalau dulu weekend plan adalah 'mau ke mana malam ini?', pertanyaannya sekarang bisa saja berubah menjadi 'besok long run jam berapa?'.



Kesadaran anak muda untuk beralih ke gaya hidup aktif ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Di balik maraknya tren olahraga, kesadaran akan ancaman penyakit kronis juga mulai meningkat.

Data epidemiologi mencatat lonjakan Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Gen Z dan milenial akibat akumulasi gaya hidup sedenter, tinggi stres, serta pola makan yang kurang seimbang.

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Berbagai kondisi seperti Diabetes Tipe 2 (akibat tingginya konsumsi minuman manis), GERD, Obesitas, Hipertensi Dini, hingga gangguan postur dan mata (Computer Vision Syndrome) kini kian umum mendera anak muda. Olahraga pun menjadi langkah awal mereka untuk membentengi diri dari risiko-risiko tersebut.

Namun, ada satu hal yang menarik dari tren healthy lifestyle ini. Rajin olahraga, rutin lari, mengikuti Hyrox, atau menjaga pola makan belum otomatis berarti kita benar-benar tahu kondisi tubuh.