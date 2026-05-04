Menuju Asian Games 2026, Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Hadapi Ujian di Manila
jpnn.com - Timnas basket 3x3 putri Indonesia mulai menjalani persiapan awal menjelang Asian Games 2026 dengan tampil di ajang FIBA 3x3 Women’s Series Manila 2026.
Pada edisi kali ini, Srikandi Merah Putih menurunkan pemain-pemain muda seperti Angelica Jennifer Candra, Evelyn Fiyo, Diva Intan Nur Fadillah, dan Thasya Hery Saputera.
Pelatih Timnas basket putri 3x3 Indonesia Fandi Andika Ramadhani menyebut keikutsertaan anak asuhnya dalam beberapa seri FIBA menjadi bagian penting dalam proses menuju Asian Games 2026.
Pria kelahiran 20 Mei 1985 itu menilai para pemain masih membutuhkan jam terbang untuk membangun chemistry dan meningkatkan daya saing di level internasional.
"Kami mencoba bersaing di FIBA 3x3 Women’s Series Manila 2026. Ajang ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026 yang akan menggunakan regulasi pemain U-23," ujar pria yang akrab disapa Rama itu.
Nantinya, komposisi pemain Timnas basket putri 3x3 Indonesia yang dibawa ke sejumlah turnamen ke depan tidak akan mengalami banyak perubahan dari skuad saat ini.
Rencananya, Evelyn Fiyo dan kolega akan bertolak ke Manila pada Selasa (5/5) malam dari Jakarta untuk memulai persiapan.
Timnas basket 3x3 Indonesia akan mengawali perjuangan dari babak kualifikasi dengan menghadapi Mongolia serta Singapura pada Kamis (7/5) mendatang.
