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Menuju BFN 2026, AFTECH dan IARFC Indonesia Dorong Ekosistem Fintech yang Aman dan Tepercaya

Menuju BFN 2026, AFTECH dan IARFC Indonesia Dorong Ekosistem Fintech yang Aman dan Tepercaya
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President & Chairman IARFC Indonesia Aidil Akbar Madjid, Wakil Ketua Umum IV AFTECH Claudia Kolonas, dan Sekretaris Jenderal AFTECH Firlie Ganinduto foto bersama seusai penandatanganan nota kesepahaman pengembangan Program Verified Finfluencer di ruang Infinity, kantor OJK, Jakarta, 22 Oktober 2026. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan International Association of Registered Financial Consultants (IARFC) Indonesia hari ini mengikat kerja sama melalui nota kesepahaman pengembangan Program Verified Finfluencer sekaligus menggelar diskusi panel di ruang Infinity kantor OJK, Jakarta.

Melalui standardisasi kompetensi dan dialog lintas pemangku kepentingan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan, memperkuat literasi dan pelindungan konsumen, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Inisiatif ini menjadi salah satu kegiatan pembuka menuju Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026.

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Menuju BFN 2026, AFTECH dan IARFC Indonesia Dorong Ekosistem Fintech yang Aman dan Tepercaya

President & Chairman IARFC Indonesia Aidil Akbar Madjid menyampaikan sambutan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman pengembangan Program Verified Finfluencer di ruang Infinity, kantor OJK, Jakarta, 22 Oktober 2026. Foto: Source for JPNN

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal AFTECH Firlie Ganinduto, Wakil Ketua Umum IV AFTECH Claudia Kolonas dan President & Chairman IARFC Indonesia Aidil Akbar Madjid.

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Kolaborasi ini hadir di tengah makin tingginya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi keuangan masyarakat.

Sementara itu, perluasan penggunaan layanan belum sepenuhnya diimbangi pemahaman yang memadai. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks inklusi mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi baru 69,57 persen.

AFTECH & IARFC Indonesia teken MoU pengembangan Program Verified Finfluencer untuk memperkuat kompetensi penyampai informasi keuangan dan pelindungan konsumen.

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