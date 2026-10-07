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Menuju Dermaga CBD Beachwalk PIK2 Kian Mudah, Ada Shuttle Gratis

Menuju Dermaga CBD Beachwalk PIK2 Kian Mudah, Ada Shuttle Gratis
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Dermaga CBD Beachwalk PIK2. Foto: Dok. PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Pengunjung Dermaga CBD Beachwalk di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 kini memiliki alternatif transportasi yang lebih praktis.

Kawasan waterfront tersebut bisa dijangkau menggunakan shuttle bus TREX tanpa biaya.

Akses menuju Dermaga CBD PIK2 menggunakan rute TREX 03 dan TREX 04. Pengunjung cukup turun di Community Park atau Community Park 1, selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju kawasan Dermaga CBD Beachwalk.

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Pilihan moda transportasi massal itu membuat perjalanan ke kawasan pesisir tidak harus bergantung pada kendaraan pribadi.

Menuju Dermaga CBD Beachwalk PIK2 Kian Mudah, Ada Shuttle Gratis

Layanan TREX menghubungkan berbagai titik di PIK dan PIK2 dengan jadwal perjalanan dari pagi hingga malam.

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TREX 3A, 3B, 3C, dan 3D menghubungkan Tokyo Riverside Apartment dengan PIK Avenue melalui kawasan PIK2.

Jalurnya melewati sejumlah titik aktivitas, termasuk Community Park, Pantai Pasir Putih, IDD, hingga kawasan Golf Island.

Pengunjung Dermaga CBD Beachwalk di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kini memiliki alternatif transportasi yang lebih praktis.

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