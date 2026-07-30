Menuju FIBA Asia Cup 2029, Timnas Basket Putra Indonesia Jalani Pemustan Latihan

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia mulai melakukan persiapan menghadapi ronde pertama Pre-Qualifiers FIBA Asia Cup 2029.

Pelatih David Singleton memanggil 17 pemain yang akan mengikuti seleksi untuk ajang basket terbesar di Asia tersebut.

Daftar pemain yang dipanggil cukup mengejutkan karena sejumlah nama seperti Abraham Damar Grahita, Agassi Goantara, hingga Vincent Kosasih tidak masuk skuad.

Sebagai gantinya, beberapa wajah lama kembali mendapat kesempatan, di antaranya Ali Bagir, Reza Guntara, dan Derrick Michael Xzavierro.

Rencananya, pemusatan latihan akan digelar di Dewa United Arena, Tangerang, mulai Minggu (2/8/2026).

Para pemain akan menjalani pemusatan latihan hingga 24 Agustus sebagai persiapan menghadapi Singapura, Hong Kong, dan Malaysia di Seremban.(fal/jpnn)

Daftar pemain Timnas basket putra Indonesia