Menuju HUT ke-28 Bank Mandiri, Livin' Mandiri Berbagi Kembali Hadirkan Manfaat Nyata bagi Pekerja Rentan

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut HUT ke-28, Bank Mandiri kembali menghadirkan program Livin' Mandiri Berbagi, Bersama Kita Saling Menguatkan.

Sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan manfaat nyata, Bank Mandiri kembali menyalurkan 3.360 paket makanan dan minuman di 12 region di seluruh Indonesia, dengan masing-masing region menyediakan 280 paket yang dapat diakses masyarakat melalui transaksi menggunakan QR Bayar senilai Rp1 di aplikasi Livin' by Mandiri.

Inisiatif ini merupakan aksi sosial yang dilaksanakan Bank Mandiri pada tanggal 2 setiap bulan sebagai bagian dari rangkaian kampanye "Satu Aksi, Satu Semangat Berbagi".

Sejalan dengan semangat Danantara Melayani Sepenuh Hati, kampanye ini menjadi wujud komitmen Bank Mandiri untuk terus tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program yang menghadirkan manfaat nyata dan berkelanjutan.

Kali ini, Bank Mandiri menghadirkan food truck dan booth layanan khusus yang memungkinkan para pekerja rentan memperoleh paket makanan dan minuman secara mudah, cepat, dan aman melalui fitur QR Bayar pada aplikasi Livin' by Mandiri senilai Rp1.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya perseroan untuk memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital yang inklusif di berbagai daerah.

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Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, inisiatif Livin' Mandiri Berbagi, Bersama Kita Saling Menguatkan secara khusus ditujukan bagi para pekerja pejuang harian seperti pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pekerja lapangan, serta kelompok masyarakat lainnya yang tak kenal lelah bekerja dan turut menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

"Program ini menjadi wujud apresiasi kepada para pejuang harian yang kontribusinya besar dalam menjaga aktivitas masyarakat dan pergerakan perekonomian," ujar Adhika dalam keterangan resminya, Selasa (2/7).