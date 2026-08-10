Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan

jpnn.com, BOGOR - Tim Emergency Response Team (ERT) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) memperkuat persiapan menghadapi Indonesia Fire Rescue Competition (IFRC) 2026.

ERT NHM ikut serta dalam Technical Meeting dan Workshop yang digelar pada 27 Juli–1 Agustus 2026 di Indonesia Disaster Relief Training Ground (Ina DRTG) BNPB dan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor.

IFRC 2026 akan berlangsung di PT Freeport Indonesia (PTFI), Timika, pada 22 Oktober–1 November 2026. Ajang tersebut menjadi wadah bagi tim-tim penyelamatan dari berbagai perusahaan untuk menguji kemampuan, ketangguhan, koordinasi, serta penerapan standar keselamatan dalam menghadapi berbagai skenario keadaan darurat.

Dalam rangkaian Technical Meeting dan Workshop tersebut, ERT NHM mendelegasikan 3 perwakilan yang memiliki peran penting dalam persiapan tim NHM, yakni Hendrik Lesa selaku Manager Tim IFRC, Zakaria Barham sebagai Instruktur Tim, dan Muhammad Ifan sebagai Captain Tim.

Technical Meeting menjadi agenda resmi yang wajib diikuti seluruh peserta sebelum kompetisi. Pada sesi ini, panitia memberikan penjelasan mengenai mekanisme perlombaan, teknik pelaksanaan pada setiap kategori, sistem penilaian, standar keselamatan, hingga ketentuan administrasi yang harus dipenuhi masing-masing tim.

Sementara itu, sesi Workshop memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperdalam kemampuan teknis melalui pembahasan mengenai teknik penyelamatan, koordinasi tim, penerapan standar keselamatan kerja, serta berbagi praktik terbaik dalam penanganan kondisi darurat.

“Technical Meeting dan Workshop ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menyamakan pemahaman tim terhadap seluruh aturan dan teknis perlombaan. Bekal yang kami peroleh akan menjadi dasar dalam menyusun strategi serta memaksimalkan persiapan tim menuju IFRC 2026,” ujar Hendrik Lesa.

Berbekal semangat kerja sama, disiplin, dan budaya keselamatan yang terus dijunjung tinggi,ERT NHM optimistis dapat memberikan performa terbaik sekaligus membawa nama baik NHM pada ajang Indonesia Fire Rescue Competition 2026.(adv/jpnn)