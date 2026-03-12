menu
Menuju IPO, Jhonny Thio Doran Ungkap Strategi Bangun Ekosistem Retail JETE

Untuk memperkuat hubungan dengan konsumen, perusahaan juga aktif menggelar kegiatan komunitas seperti JETE RUN, sebuah ajang olahraga tahunan yang melibatkan ribuan peserta. Foto documentasi JETE

jpnn.com, JAKARTA - Industri retail global tengah menghadapi transformasi besar seiring perubahan perilaku konsumen dan pesatnya teknologi digital.

Menjawab tantangan tersebut, Founder & CEO DORAN Group, Jhonny Thio Doran menegaskan kunci masa depan retail bukan lagi terletak pada jumlah toko fisik saja.

"Kuncinya memang bukan hanya sekadar toko fisik melainkan pada kekuatan ekosistem yang dibangun di sekitar konsumen," kata Jhonny Thio Doran, Kamis (12/3).

Di bawah kepemimpinannya, Doran Group yang menaungi brand teknologi JETE kini telah berkembang pesat dengan jaringan lebih dari 150 gerai di seluruh Indonesia. 

"Keberhasilan ini menjadi fondasi bagi perusahaan untuk bertransformasi menuju skala perusahaan publik (IPO) di masa depan," ungkapnya.

Jhonny menekankan dalam model retail modern, toko fisik harus beralih fungsi dari sekadar tempat transaksi menjadi experience center.

Menurutnya, konsumen saat ini mencari interaksi dan pengalaman langsung dengan sebuah brand sebelum melakukan pembelian.

"Konsumen datang ke toko bukan hanya untuk membeli produk. Mereka datang untuk merasakan brand, mencoba teknologi, serta berinteraksi dengan komunitas yang memiliki minat yang sama," ujarnya.

