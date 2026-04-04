Menuju Juara! Thom Haye: Persib Bandung Tenang, yang Panik Seharusnya Lawan

jpnn.com - Persib Bandung kian mantap dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/2026.

Dengan keunggulan empat poin dari peringkat kedua Borneo FC, peluang Maung Bandung untuk menjadi juara terbuka lebar.

Apalagi, Super League hanya menyisakan sembilan pertandingan.

Gelandang Persib Thom Haye menyadari posisi timnya saat ini sangat menguntungkan.

Namun, pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu menegaskan perjalanan belum selesai dan persaingan masih ketat hingga akhir musim.

"Kami berada di posisi yang bagus saat ini, tetapi kompetisi belum berakhir."

"Semua tim masih punya peluang dan kami datang ke sini dengan tujuan untuk terus bersaing dan memenangkan liga," tegasnya.

Haye menilai tekanan justru lebih besar dirasakan oleh tim-tim pesaing seperti Borneo FC Samarinda dan Persija Jakarta.