Menuju Laga Perdana Piala Thomas 2026, Fajar Alfian Ingatkan Tim Indonesia Soal Ini
jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia bersiap menghadapi Aljazair pada laga perdana Grup D Piala Thomas 2026.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Horsens, Denmark, Jumat (24/4/2026).
Skuad Merah Putih datang dengan modal persiapan yang cukup matang.
Selain menjalani program latihan intensif, Anthony Sinisuka Ginting dan kolega juga sudah dua kali mencoba arena pertandingan guna beradaptasi dengan kondisi lapangan.
Kapten tim, Fajar Alfian memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur menjelang laga pembuka tersebut.
"Kondisi kami baik dan siap bermain di pertandingan besok lawan Aljazair," tegas Fajar.
Meski Indonesia lebih diunggulkan di atas kertas, Fajar mengingatkan rekan-rekannya agar tidak terlena.
Dia menilai laga perdana selalu menyimpan tantangan tersendiri dan berpotensi menyulitkan jika tidak dihadapi dengan fokus penuh.
- Hoo Haa Cup 2026 Jadi Ajang Pebulu Tangkis Veteran Unjuk Gigi
- Hasil Minor Tak Goyahkan Keyakinan Marleve, Indonesia Masih Berpeluang Juara Thomas Cup
- Thomas Cup 2026: Perjalanan Baru Hendra Setiawan Dimulai, Tekanan Besar Menanti
- Tim Beregu Putra Berharap Bisa Kembali Merebut Gelar Juara Thomas Cup 2026
- Harga Tiket Indonesia Open 2026 Lebih Terjangkau, Mulai Rp 40 Ribu
- Keputusan Penting PBSI Menjelang Thomas & Uber Cup 2026