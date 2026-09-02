menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Menuju MotoGP Indonesia, Marc Marquez Dihantui Empat Tahun Penuh Masalah

Menuju MotoGP Indonesia, Marc Marquez Dihantui Empat Tahun Penuh Masalah

Menuju MotoGP Indonesia, Marc Marquez Dihantui Empat Tahun Penuh Masalah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: AFP/GLYN KIRK.

jpnn.com - Marc Marquez punya pekerjaan rumah besar saat MotoGP 2026 memasuki rangkaian balapan menuju Indonesia.

Sirkuit Mandalika menjadi salah satu trek yang paling diwaspadai pembalap Ducati tersebut setelah serangkaian hasil mengecewakan dalam empat edisi sebelumnya.

Marquez tidak memiliki kenangan manis selama tampil di Indonesia. Berbagai persoalan selalu datang sehingga peluangnya meraih hasil maksimal di Mandalika belum pernah benar-benar terbuka.

Baca Juga:

Catatan Kelam Marquez di Mandalika

Pada 2022, Marquez bahkan tidak dapat mengikuti balapan utama setelah mengalami kecelakaan ketika sesi pemanasan. Setahun berselang, dia kembali gagal menyelesaikan lomba.

Masalah teknis kemudian menghampirinya pada MotoGP Indonesia 2024. Adapun pada musim lalu, persaingannya di Mandalika kembali berakhir lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi yang membuatnya mengalami cedera bahu kanan.

Rangkaian kejadian tersebut menjadi alasan mengapa Marquez begitu berhati-hati menghadapi seri Indonesia musim ini.

Baca Juga:

"Kalau melihat pengalaman saya selama berada di Indonesia, ini memang menjadi trek yang paling sulit. Setiap tahun selalu ada saja kejadian yang membuat balapan saya tidak berjalan sesuai harapan," ucapnya.

Mandalika Jadi Ancaman dalam Perburuan Gelar

Kekhawatiran Marquez datang ketika persaingan juara dunia justru makin ketat. Kemenangan di Aragon memang membuat jaraknya dengan Jorge Martin terpangkas menjadi 19 poin.

Menuju MotoGP Indonesia, Marc Marquez dibayangi empat tahun penuh masalah. Simak selengkapnya di sini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI