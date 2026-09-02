Menuju MotoGP Indonesia, Marc Marquez Dihantui Empat Tahun Penuh Masalah

jpnn.com - Marc Marquez punya pekerjaan rumah besar saat MotoGP 2026 memasuki rangkaian balapan menuju Indonesia.

Sirkuit Mandalika menjadi salah satu trek yang paling diwaspadai pembalap Ducati tersebut setelah serangkaian hasil mengecewakan dalam empat edisi sebelumnya.

Marquez tidak memiliki kenangan manis selama tampil di Indonesia. Berbagai persoalan selalu datang sehingga peluangnya meraih hasil maksimal di Mandalika belum pernah benar-benar terbuka.

Catatan Kelam Marquez di Mandalika

Pada 2022, Marquez bahkan tidak dapat mengikuti balapan utama setelah mengalami kecelakaan ketika sesi pemanasan. Setahun berselang, dia kembali gagal menyelesaikan lomba.

Masalah teknis kemudian menghampirinya pada MotoGP Indonesia 2024. Adapun pada musim lalu, persaingannya di Mandalika kembali berakhir lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi yang membuatnya mengalami cedera bahu kanan.

Rangkaian kejadian tersebut menjadi alasan mengapa Marquez begitu berhati-hati menghadapi seri Indonesia musim ini.

"Kalau melihat pengalaman saya selama berada di Indonesia, ini memang menjadi trek yang paling sulit. Setiap tahun selalu ada saja kejadian yang membuat balapan saya tidak berjalan sesuai harapan," ucapnya.

Mandalika Jadi Ancaman dalam Perburuan Gelar

Kekhawatiran Marquez datang ketika persaingan juara dunia justru makin ketat. Kemenangan di Aragon memang membuat jaraknya dengan Jorge Martin terpangkas menjadi 19 poin.