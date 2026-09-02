Menuju MotoGP Indonesia, Marc Marquez Dihantui Empat Tahun Penuh Masalah
jpnn.com - Marc Marquez punya pekerjaan rumah besar saat MotoGP 2026 memasuki rangkaian balapan menuju Indonesia.
Sirkuit Mandalika menjadi salah satu trek yang paling diwaspadai pembalap Ducati tersebut setelah serangkaian hasil mengecewakan dalam empat edisi sebelumnya.
Marquez tidak memiliki kenangan manis selama tampil di Indonesia. Berbagai persoalan selalu datang sehingga peluangnya meraih hasil maksimal di Mandalika belum pernah benar-benar terbuka.
Catatan Kelam Marquez di Mandalika
Pada 2022, Marquez bahkan tidak dapat mengikuti balapan utama setelah mengalami kecelakaan ketika sesi pemanasan. Setahun berselang, dia kembali gagal menyelesaikan lomba.
Masalah teknis kemudian menghampirinya pada MotoGP Indonesia 2024. Adapun pada musim lalu, persaingannya di Mandalika kembali berakhir lebih cepat setelah terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi yang membuatnya mengalami cedera bahu kanan.
Rangkaian kejadian tersebut menjadi alasan mengapa Marquez begitu berhati-hati menghadapi seri Indonesia musim ini.
"Kalau melihat pengalaman saya selama berada di Indonesia, ini memang menjadi trek yang paling sulit. Setiap tahun selalu ada saja kejadian yang membuat balapan saya tidak berjalan sesuai harapan," ucapnya.
Mandalika Jadi Ancaman dalam Perburuan Gelar
Kekhawatiran Marquez datang ketika persaingan juara dunia justru makin ketat. Kemenangan di Aragon memang membuat jaraknya dengan Jorge Martin terpangkas menjadi 19 poin.
Menuju MotoGP Indonesia, Marc Marquez dibayangi empat tahun penuh masalah. Simak selengkapnya di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Bagnaia Terjatuh Lagi, Begini Pengakuannya Soal Ducati GP26
- MotoGP 2026: Jorge Martin Ungkap Masalah di Aragon, Sinyal Bahaya Muncul
- MotoGP: Marc Marquez Samai Rekor Valentino Rossi, Legenda Australia Mulai Terancam
- MotoGP Aragon 2026: Marco Bezzecchi Bongkar Alasan Sulit Menjatuhkan Marc Marquez
- Marc Marquez Bikin Klasemen MotoGP 2026 Memanas
- MotoGP Aragon 2026: Marc Marquez Menang, Ternyata Sempat Bikin Kesalahan Tak Terduga