Menuju Olimpiade 2028, Pelatnas PBSI Dipersenjatai Teknologi Baru

jpnn.com - PBSI mendapatkan tambahan senjata baru dalam upaya memperkuat pembinaan atlet nasional menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Kemenpora menyerahkan bantuan peralatan gymnasium serta teknologi sport science untuk menunjang aktivitas Pelatnas PBSI di Cipayung.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas latihan atlet secara sistematis dan berbasis data.

Dengan fasilitas baru ini, PBSI diharapkan mampu menyempurnakan metode pembinaan yang selama ini dijalankan.

Ketua Umum PP PBSI Fadil Imran menilai dukungan pemerintah tersebut memiliki arti strategis bagi masa depan bulu tangkis Indonesia.

Menurutnya, kehadiran Kemenpora menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga prestasi cabang olahraga andalan.

"Atas nama Pengurus Pusat PBSI, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenpora atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan."

"Bantuan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pembinaan prestasi bulutangkis nasional menuju Olimpiade Los Angeles 2028," ucap Fadil.