Menuju Panggung Asia, Persib Ungkap Pesan di Balik Jersei 'Edankeun di Asia'
jpnn.com - Persib Bandung kembali bersiap menghadapi kerasnya persaingan sepak bola Asia.
Menyambut kiprah di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027, Maung Bandung memperkenalkan jersei khusus bertajuk 'Edankeun di Asia'.
Jersei tersebut bukan sekadar perlengkapan pertandingan. Persib menjadikannya sebagai simbol tekad untuk membawa identitas Bandung sekaligus kebanggaan Indonesia ke panggung sepak bola Asia.
Seruan 'Edankeun di Asia' sudah akrab di kalangan Bobotoh. Kini, semangat tersebut diwujudkan melalui jersei yang akan menemani Beckham Putra dan kawan-kawan menghadapi klub-klub Asia.
Bagi Persib, tampil di kompetisi Asia bukan hanya soal mengejar kemenangan. Identitas klub, sejarah, dukungan Bobotoh, serta tanggung jawab membawa nama Indonesia turut menjadi bagian dari perjalanan tersebut.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut kiprah di Asia menjadi kesempatan bagi Persib untuk menunjukkan bahwa identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan ambisi berprestasi di level yang lebih tinggi.
"Bagi kami, tampil di Asia adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Persib berangkat dari Bandung, tetapi ketika berada di panggung Asia, kami membawa harapan yang lebih luas. Karena itu, kami ingin menjalani perjalanan ini dengan rendah hati, bekerja sebaik mungkin, dan terus belajar dari setiap pertandingan," kata Adhitia dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Kiprah Persib di ACL Two musim ini menjadi penampilan ketiga Maung Bandung di kompetisi tersebut. Kesempatan itu hadir setelah Persib mencatat sejarah dengan menjuarai Liga Indonesia selama tiga musim berturut-turut.
Persib Bandung memperkenalkan jersei 'Edankeun di Asia' menjelang kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.
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