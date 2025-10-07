Menuju Pelaminan, Maizura Harus Belajar Bahasa Minang
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Maizura terlibat dalam film terbaru yang berjudul 'Menuju Pelaminan - The Road to Marriage'
Dalam film tersebut, dia memerankan karakter Rahma Mineli, seorang perempuan Minang.
Maizura mengungkapkan bahwa peran perempuan Minang itu menjadi tantangan baru baginya karena dirinya berasal dari suku Bugis.
"Ini pertama kalinya aku memerankan karakter Minang, perempuan Minang. Sebagai orang Bugis, untuk jadi karakter dan energi yang baru, ini lumayan challenging," kata Maizura di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/10).
Demi mendalami peran, perempuan berusia 25 tahun itu belajar bahasa Minang agar gambaran karakternya terlihat natural.
Maizura mendapat banyak bantuan talent coordinator dan seniman senior dari Padang untuk melancarkan logat Minangnya.
"Aku dibantu dari pengucapan, nada, dan rasa bahasa di setiap dialog," ujar pelantun Aku Takut itu.
Kendati harus melampaui banyak tantangan, Maizura menyatakan dirinya senang bisa dilibatkan dalam film Menuju Pelaminan.
