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Menuju Pembangunan PLTN, Bapeten Pacu Kesiapan SDM & Regulasi Pengawasan Nuklir

Menuju Pembangunan PLTN, Bapeten Pacu Kesiapan SDM & Regulasi Pengawasan Nuklir
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Roadshow Nasional Berani Bicara Nuklir yang diselenggarakan Global Transport, Training and Trading Indonesia (GTI) di Kantor Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta, Senin (9/11). Foto: dok Bapeten

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menyiapkan pengawasan untuk menghadapi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memperoleh dukungan anggaran dari Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) untuk mengirim sejumlah staf belajar langsung ke negara yang sedang membangun pembangkit nuklir.

Perwakilan Bapeten Irwanuddin Kulla menyampaikan hal tersebut dalam Roadshow Nasional Berani Bicara Nuklir yang diselenggarakan Global Transport, Training and Trading Indonesia (GTI) di Kantor Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta, Senin (9/11).

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“Alhamdulillah Bappenas sudah melihat ini sebagai kebutuhan. Jadi beberapa staf Bapeten keluar negeri dalam jangka waktu tertentu untuk belajar langsung dari negara yang sedang melakukan konstruksi,” jelas Irwanuddin.

Menurut Irwanuddin, pengiriman personel tersebut merupakan kelanjutan dari program pembelajaran sebelumnya. 

Jika persiapan satu dekade lalu diarahkan pada pemahaman aspek tapak atau lokasi pembangunan, tahap berikutnya difokuskan pada pengalaman pengawasan selama konstruksi.

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“Nah, pengalaman terbaik adalah belajar dari negara yang sudah melisensi, mengkonstruksi tetapi beli dari negara lain. Contoh Pakistan, dia beli dari Cina, UAE beli dari Korea, Turki dan Bangladesh beli dari Rusia,” ujarnya.

Bapeten juga telah membangun hubungan kerja sama dengan sejumlah negara dan lembaga internasional. 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) memperoleh dukungan anggaran dari Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas)

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