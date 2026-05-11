Menuju Piala Asia 2027, John Herdman Mulai Bangun Taktik dan Chemistry di TC Mei

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan targetnya dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia pada 26-30 Mei 2026.

Lima hari di Jakarta itu tak sekadar agenda kumpul pemain, melainkan momen yang ingin dimaksimalkan untuk membentuk fondasi permainan yang lebih matang jelang tantangan berat di level Asia.

Sebanyak 23 pemain, mayoritas dari kompetisi domestik, akan dipanggil untuk mengikuti training camp. Dalam periode singkat itu, Herdman menargetkan evaluasi menyeluruh terhadap kedalaman skuad di setiap lini sekaligus memastikan siapa saja yang benar-benar cocok dengan kebutuhan tim.

"Bagian besar dari proses ini adalah evaluasi skuad, kumpulan pemain, kedalaman tim di setiap posisi, serta profil pemain di tiap posisi," kata Herdman.

Namun target Herdman tak berhenti pada seleksi nama. Mantan pelatih Timnas Kanada itu menegaskan pemusatan latihan akhir Mei akan difokuskan untuk mempertajam kerangka taktik, memperkuat identitas permainan, dan membangun chemistry yang selama ini dianggap krusial.

"Setiap kali kami berkumpul, fokusnya adalah meningkatkan kerangka taktik kami, identitas permainan kami, sekaligus membangun koneksi yang lebih kuat di dalam maupun di luar lapangan," ujarnya.

Untuk itu, Herdman sengaja memberi ruang bagi sejumlah wajah yang sempat absen di FIFA Series 2026. Nama-nama seperti Eksel Runtukahu, Witan Sulaeman, Saddil Ramdani, Arkhan Fikri, Hokky Caraka, hingga Rizky Eka Pratama kembali mendapat panggilan untuk membuktikan diri.

Menariknya, dua pemain keturunan, Thom Haye dan Shayne Pattynama, juga tetap dilibatkan meski dipastikan absen dalam dua laga terdekat akibat skorsing. Keputusan itu memperlihatkan Herdman sedang menatap proyek yang lebih panjang ketimbang sekadar agenda pertandingan terdekat.