Menuju Raker Perdana, PERKAPI Siap Kukuhkan Kepengurusan, Menkum Dijadwalkan Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (PERKAPI) bakal menggelar rapat kerja pertama sekaligus pengukuhan kepengurusan setelah terbentuk.

Acara tersebut akan berlangsung di Fairmont Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (18/9) besok.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dijadwalkan hadir dalam acara organisasi kelima kurator itu.

Ketua panitia acara sekaligus Bendahara Umum PERKAPI Muhammad Arsyad menyebut kehadiran Menkum RI dan Ketua Komisi XIII memberikan makna strategis terhadap organisasi mereka.

"Bagi kami, ini juga menunjukkan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi antara organisasi profesi dengan pemerintah dan lembaga legislatif, khususnya dalam penguatan sistem hukum,” ujarnya ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Selasa (15/9) kemarin.

Rangkaian acara PERKAPI pada Jumat besok dimulai pukul 14.00 WIB dengan pembukaan penampilan tarian adat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa.

Selanjutnya, acara dilakukan pengukuhan dan penyerahan Surat Keputusan Menkum RI tentang Komite Bersama ke Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PERKAPI.

Agenda kemudian berlanjut pada prosesi pelantikan pengurus PERKAPI. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan laporan dan sambutan.