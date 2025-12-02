Menuju Sandbox, The All-American Rejects Rilis Lagu Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Setelah sukses menjalani tur arena bersama Jonas Brothers, band pop-punk ikonik, The All-American Rejects merilis single baru berjudul Get This.

Perilisan lagu tersebut disertai dengan kehadiran video klip bertemakan suasana liburan akhir tahun yang memfitur set dari lima film liburan klasik.

Single Get This dirilis sebagai pembuka perjalanan menuju perilisan album ‘Sandbox’ di awal tahun depan yang telah dinanti oleh banyak penggemar.

Dalam lagu terbaru itu, The All-American Rejects membawa suara khas yang serupa dengan lagu-lagu hit seperti Gives You Hell dan Move Along.

"Get This terlahir dari dorongan batin yang kuat. Dibuat di bawah sinar matahari dari halaman belakang rumah keluarga kami, lagu ini sejatinya adalah sebuah bentuk keseruan yang sama seperti orang-orang yang ada dibaliknya," ungkap Tyson Ritter.

Menurutnya, Get This menceritakan tentang angan terhadap seseorang yang spesial.

"Bait-bait dari lagu ini akan menyangkut di benakmu," sambungnya.

The All-American Rejects menarik perhatian sepanjang 2025. Sempat viral melalui pesta dari rumah ke rumah yang diadakan sebagai kejutan yang kemudian tumbuh menjadi

House Party Tour, The All-American Rejects menjangkau lokasi-lokasi unik seperti halaman belakang rumah orang, frat house kampus-kampus, dan tempat bermain skateboard.