jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Jakarta, Alpha Mortal Foxtrot, merilis single perdana yang bertitel Nothing.

Lagu tersebut menjadi perkenalan band beranggotakan Wiku Anindito, Ricky Putra, dan Raiden Soedjono itu ke kancah musik Indonesia.

Tidak hanya itu, Nothing juga menjadi candradimuka bagi Alpha Mortal Foxtrot menuju debut album, Sentimental, yang dijadwalkan dirilis pada Maret 2027.

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Lewat Nothing, Alpha Mortal Foxtrot memperkenalkan pendekatan musikal yang lebih gelap, sederhana, dan langsung.

Lagu itu menjadi salah satu representasi dari arah baru yang ingin dieksplorasi dalam Sentimental, sebuah album yang merangkum berbagai pengalaman personal maupun respons terhadap kehidupan sosial di sekitar ketiga personelnya.

Nothing juga memperlihatkan sisi berbeda dari Alpha Mortal Foxtrot, terutama melalui pendekatan penulisan lirik berbahasa Inggris yang lebih sing-along, approachable, dan mudah diterima tanpa kehilangan karakter khas.

Awal mula terciptanya lagu Nothing yakni dari sebuah sesi Jam Session yang melibatkan Raiden Soedjono, Ricky Putra, Wiku Anindito, serta musisi tamu, Amir Pradana, yang mengisi synthesizer.

Awalnya lagu itu berdurasi sekitar 6 menit dengan struktur yang lebih kompleks. Melalui proses produksi bersama Jonathan Mono dan Amir Pradana, yang bertindak sebagai co-producer, lagu tersebut mengalami proses re-aransemen sehingga hasil akhirnya berdurasi sekitar tiga menit.