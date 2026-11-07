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Menuju Warisan Hijau: Menyelaraskan Citra & Kapasitas Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

Oleh: Rian Firmansyah

Menuju Warisan Hijau: Menyelaraskan Citra & Kapasitas Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya
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PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berupaya mendukung pelestarian warisan budaya batik dengan memberdayakan perempuan-perempuan tangguh yang hidup dari usaha membatik. Foto dok PNM

jpnn.com - Kita sering kali terpesona oleh label hijau yang identik dengan keberlanjutan, ramah lingkungan, dan untuk kebaikan generasi mendatang.

Di berbagai panggung internasional, paket wisata hingga pameran budaya; ekonomi kreatif berbasis warisan budaya hampir selalu diposisikan sebagai identitas pembangunan yang selaras dengan alam.

Batik, tenun, kriya, hingga desa kreatif dan desa wisata dipromosikan sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki model ekonomi yang tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga ramah lingkungan.

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Kita tidak hanya menjual sebuah produk atau destinasi, tetapi juga sebuah cerita tentang tradisi yang diwariskan lintas generasi, tentang harmoni manusia dengan alam, dan tentang masyarakat lokal yang menjadi penjaganya.

Narasi ini telah menjadi salah satu keunggulan ekonomi kreatif Indonesia.

Label keberlanjutan kini bukan lagi sekadar komitmen moral, melainkan prasyarat daya saing di pasar global.

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Berbagai regulasi internasional, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), serta meningkatnya penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), menunjukkan bahwa pasar kini tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga menilai bagaimana produk tersebut dihasilkan.

Pertanyaan yang diajukan bukan lagi sekadar apa yang dijual, melainkan bagaimana produk itu dibuat, dari mana bahan bakunya berasal, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Dalam konteks inilah, cerita tentang budaya tidak lagi cukup.

Tantangan yang menjadi perhatian adalah pandangan bahwa produk kreatif berbasis budaya cenderung diasumsikan lebih ramah lingkungan

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