jpnn.com, JAKARTA - Penantian penggemar untuk kembali melihat konser My Chemical Romance akan segera berakhir.

Band rock asal Amerika Serikat itu bakal menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 22 November 2026.

Konser tunggal yang dipromotori oleh Ravel Entertainment itu menjadi momen yang sangat emosional sekaligus bersejarah bagi para penggemar My Chemical Romance di Indonesia.

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Pasalnya, band yang dimotori oleh Gerard Way itu terakhir kali menyapa penggemar di Jakarta pada 18 tahun lalu.

Seiring makin dekatnya hari konser, berbagai prediksi mengenai daftar lagu atau setlist yang akan dibawakan My Chemical Romance mulai ramai diperbincangkan.

Merujuk pada tur terbaru My Chemical Romance - The Black Parade, termasuk rangkaian residensi di Hollywood Bowl, pertunjukan di Jakarta diperkirakan akan mengusung konsep teatrikal rock opera dengan total sekitar 25 lagu yang dibagi ke dalam dua babak.

Pada babak pertama, My Chemical Romance diprediksi akan membawakan seluruh trek dari album mahakarya, The Black Parade (2006), secara penuh dan berurutan.

Sesi pembuka diperkirakan bakal menyajikan deretan nomor ikonik seperti The End., Dead!, This Is How I Disappear, The Sharpest Lives, Welcome to the Black Parade, I Don't Love You, House of Wolves, Cancer, Mama, Sleep, Teenagers, Disenchanted, Famous Last Words, hingga Blood.