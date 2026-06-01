Menunggu Orang Tua di Rumah Sakit, Suhendar Jadi Korban Pembacokan

Ilustrasi pembacokan. Grafis: JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria menjadi korban pembacokan di depan Rumah Sakit Al Islam, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 02.00 WIB.

Akibatnya korban mengalami luka parah di beberapa bagian tubuh.

Kapolsek Rancasari, Kompol Herman Junaedi mengatakan, korban bernama Suhendar (44 tahun), saat kejadian sedang menunggu orang tuanya yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

"Ketika korban sedang menunggu pasien orang tuanya, kemudian korban keluar untuk merokok. Saat korban sedang duduk sambil mengecek handphone, tanpa diketahui korban mendatangi pelaku menggunakan sepeda motor boncengan," kata Herman saat dikonfirmasi Senin (1/6).

Salah seorang pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan langsung menyerang korban menggunakan golok.

Serangan itu membuat korban terkejut dan panik, lalu jatuh ke selokan dengan ketinggian sekitar dua meter.

"Salah satu (pelaku) turun dari motor kemudian tiba-tiba pelaku membacok korban menggunakan golok hingga korban terjatuh ke selokan yang tingginya kurang lebih 2 meter," paparnya.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka serius di beberapa bagian tubuh. Korban kemudian langsung mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Al Islam.

