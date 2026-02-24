Menunggu Panggilan Polisi Soal Laporan Icel, Anrez Adelio: Aku Sudah Siapin Semuanya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Anrez Adelio mengungkapkan soal proses hukum yang tengah menyandung dirinya saat ini.

Seperti diketahui, dia dilaporkan oleh perempuan bernama Friceilda Prillea atau akrab disapa Icel atas dugaan kekerasan seksual di Polda Metro Jaya.

Hingga kini, Anrez Adelio mengaku masih menunggu undangan klarifikasi dari pihak kepolisian terkait laporan Icel tersebut.

"Belum, aku masih menunggu undangan klarifikasi dari pihak kepolisian," ujar Anrez Adelio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Pria 28 tahun mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan semuanya untuk menjawab tuduhan dari pihak Icel.

Oleh karena itu, dia pun memantikan panggilan dari pihak kepolisian terkait laporan Icel.

"Aku sangat menunggu bahkan, aku sangat menunggu. Aku sudah siapin semuanya biar pihak kepolisian lihat dan menilai sendiri," ucap Anrez Adelio.

Pemain film My Sassy Girl itu mengatakan, dirinya sudah menyiapkan barang bukti terkait laporan tersebut.