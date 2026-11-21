Menutup Celah Pungli, SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan Secara Langsung
jpnn.com - BANDUNG – Sebanyak 22.984 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendapatkan perpanjangan kontrak kerja untuk 2027.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Dedi Sopandi mengatakan pihaknya saat ini tengah mendistribusikan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kontrak tahun 2027 bagi 22.984 PPPK Paruh Waktu secara bertahap berdasarkan wilayah dari Cirebon, Sumedang, Bandung, Cimahi, dan daerah lainnya.
Dia menegaskan penyerahan SK PPPK paruh waktu dilakukan secara langsung untuk memastikan kelancaran administrasi sekaligus menutup celah praktik pungutan liar (pungli).
"BKD berharap perpanjangan ini dibagikan langsung. Kedua, upaya mencegah agar tidak ada orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya," ujar Dedi Sopandi di Bandung, Jumat (20/11).
Adapun jumlah penerima perpanjangan kontrak sebanyak 22.984 orang tersebut tercatat menyusut dibandingkan total PPPK Paruh Waktu sebelumnya yang mencapai lebih dari 23.000 orang.
Penyusutan terjadi akibat beberapa faktor selama setahun terakhir, termasuk pegawai yang mengundurkan diri karena pindah domisili mengikuti pasangan usai menikah.
"Ada dalam kurun waktu setahun ini mereka pensiun. Yang kedua, ada yang terkena hukuman disiplin, dan ada yang mengundurkan diri dari PPPK paruh waktu," ujar Dedi.
Terkait peluang peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, lanjutnya, saat ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran Pemprov Jabar.
Penyerahan SK PPPK paruh waktu dilakukan secara langsung untuk memastikan kelancaran administrasi sekaligus menutup celah praktik pungli.
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