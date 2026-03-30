Menyamai Rekor Marc Marquez, Marco Bezzechi Berkata Begini

TEXAS - Marco Bezzecchi memenangi tiga grand prix beruntun di awal musim MotoGP 2026, yang membuat pembalap Aprilia dari Italia itu menyamai perbuatan Marc Marquez pada 2014.

Sebelum menjuarai MotoGP Amerika Serikat di Circuit of The Americas (COTA), Texas, Senin (30/3) dini hari WIB, Bezzecchi jualah yang menjuarai dua grand prix sebelumnya, yakni di Brasil dan Thailand.

"Ketika Anda mencoba terlalu keras, itu sangat dekat dengan batas kemampuan. Itu garis yang sangat tipis. Motor itu sangat ekstrem dan Anda selalu harus mendorong keras untuk melaju cepat," Bezzecchi.

Bezzecchi pun kini menjadi pemegang rekor memimpin jumlah lap di MotoGP, melampaui rekor Jorge Lorenzo sebelumnya yang berjumlah 103. Bezzecchi kini memegang rekor dengan total 121 lap.

"Itu sulit untuk dijelaskan. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi saya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah Anda duga, tetapi pada akhirnya Anda tidak pernah menyangka akan mencapai sesuatu seperti ini," ujarnya.

Kemenangan Bezzecchi di AS juga menandai keperkasaan Aprilia Racing.

Ducati, Raja 2025, punya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan sebelum persaingan masuk ke arena-arena di Eropa, yang dimulai di MotoGP Spanyol 24-26 April. (crash/jpnn)

Hasil Grand Prix MotoGP Amerika 2026

Pos Rider Nat Team Time/Diff

1. Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 40m 50.653s

2. Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +2.036s

3. Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +4.497s