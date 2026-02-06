Menyamar Jadi Insinyur, WN China Ternyata Diam-diam Mencuri Data Militer
jpnn.com, PARIS - Empat orang yang ditahan pekan lalu di Prancis barat daya didakwa telah melakukan pengintaian untuk China atas dugaan penyadapan data militer, demikian seperti dilaporkan stasiun radio Franceinfo, mengutip jaksa Prancis pada Kamis (5/2).
Pada Rabu, surat kabar Le Figaro melaporkan bahwa aparat penegak hukum menahan empat orang di Departemen Gironde dengan dugaan melakukan aktivitas spionase untuk China. Dua dari empat orang tersebut merupakan warga negara China.
Laporan itu menyebutkan, dua orang ditahan dalam penahanan pra-persidangan, sementara dua lainnya ditempatkan di bawah pengawasan yudisial.
Dua warga negara China tersebut diketahui datang ke Prancis sebagai insinyur untuk sebuah perusahaan yang meneliti sistem komunikasi nirkabel.
Dalam penggeledahan di apartemen sewaan mereka, penyelidik menemukan sebuah sistem komputer yang terhubung dengan antena satelit. Menurut jaksa, peralatan tersebut memungkinkan penyadapan data sensitif yang dipertukarkan oleh sejumlah unit militer penting. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
