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Menyamar Jadi Jukir, Pria Itu Gasak Motor Pembeli Durian

Menyamar Jadi Jukir, Pria Itu Gasak Motor Pembeli Durian
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Tangkapan layar - Seorang pria tak dikenal menyamar sebagai juru parkir (jukir) dan menggondol sepeda motor milik pembeli durian di kawasan Greenvile, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (14/9/2026). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Pembeli durian harus kehilangan sepeda motor di kawasan Greenvile, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Modus pelaku dengan menyamar sebagai juru parkir (jukir).

?Korban pencurian Adiyasa Catur Sunarto (21) mengonfirmasi sepeda motor miliknya hilang saat diparkir tidak jauh dari lokasi penjualan durian di Kebun Buah Greenville pada Senin (14/9) sekitar pukul 21.21 WIB.

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"Saya sedang beli durian di Kebun Buah Greenville, sampai pada jam 21.21 WIB, posisi motor hanya beberapa langkah di belakang saya," kata Adiyasa saat dikonfirmasi, Senin.

Adiyasa menceritakan sekitar tiga menit setelah ia tiba, seorang pria berkaos hitam, dengan celana pendek putih dan sepatu kets muncul dari sisi kiri toko. Pelaku semula tampak seperti warga yang sedang nongkrong di area tersebut.

?Namun, terduga pelaku mulai menunjukkan gerak-gerik mencurigakan dengan berjalan ke sisi kanan toko sambil berpura-pura menghitung uang layaknya juru parkir untuk mengamati situasi sekitar.

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?Setelah kondisi dirasa sudah aman, pelaku mendekati sepeda motor korban, mengenakan helm milik korban, lalu memundurkan dan membawa kabur kendaraan tersebut dengan tenang.

?"Pelaku masih sempat memakai helm saya dan memundurkan motor dengan tenang," ujar Adiyasa.

Adiyasa Catur Sunarto jadi korban pencurian motor ketika dirinya membeli durian.

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