Menyambi Sopir Taksi, Daniel Ekaputra: Enggak Semua Bergelimang Harta
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Daniel Ekaputra memberi tanggapan setelah mendapat banyak komentar dari netizen mengenai pekerjaan sampingannya sebagai sopir taksi.
Dia merasa tidak masalah apabila dirinya mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan.
“Emang salah ya kalau gue narik taksi? Salah kalau misalnya gue yang melamar duluan, daftar duluan, karena emang gue yang butuh,” kata Daniel Ekaputra melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Pria kelahiran 15 Februari 1992 itu lantas membeberkan pengalaman dirinya selama berkarier di industri hiburan.
Daniel Ekaputra mengaku pernah beradu akting dengan Jefri Nichol dalam salah satu series.
Selain itu, dia juga pernah mendapat peran sebagai agen Rusia dalam salah satu tayangan Netflix hingga diundang ke berbagai program televisi.
Walau punya banyak pengalaman di dunia hiburan, Daniel Ekaputra menyatakan tidak semua orang yang bekerja di depan layar memiliki kehidupan yang bergelimang harta.
“Tapi enggak semua orang yang pernah lu lihat di layar kaca itu hidupnya bergelimang harta, cuy, enggak,” jelasnya.
Aktor Daniel Ekaputra memberi tanggapan setelah mendapat banyak komentar dari netizen mengenai pekerjaan sampingannya sebagai sopir taksi.
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