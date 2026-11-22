jpnn.com - Bank Jakarta resmi menjadi sponsor utama sekaligus mitra perbankan resmi Bank Jakarta International Marathon 2027.

Jakim dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Juni 2027 dengan target partisipasi 50.000 pelari dari dalam dan luar negeri.

Keterlibatan Bank Jakarta disebut menjadi komitmen perusahaan untuk mendukung penguatan Jakarta sebagai kota global melalui olahraga, pariwisata, dan pengembangan ekosistem ekonomi perkotaan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan bahwa perayaan 500 tahun Jakarta merupakan momentum istimewa untuk memperkuat kebanggaan masyarakat sekaligus menunjukkan wajah Jakarta kepada dunia.

"Melalui Bank Jakarta International Marathon, kami ingin mengajak masyarakat menjadi bagian dari sejarah, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta adalah kota yang dinamis, inklusif, dan berdaya saing global," ujar Agus.

Bank Jakarta International Marathon 2027 akan menghadirkan empat kategori, yakni Marathon, Half Marathon, 10K, dan 5K, yang membuka kesempatan partisipasi bagi pelari profesional, komunitas olahraga, hingga masyarakat yang ingin memulai gaya hidup sehat.

Lebih dari kompetisi olahraga, ajang ini diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi Jakarta melalui peningkatan kunjungan wisatawan, aktivitas perhotelan, transportasi, kuliner, serta peluang usaha bagi pelaku UMKM.

Bagi Bank Jakarta, sponsorship tersebut juga merupakan bagian dari strategi memperkuat kedekatan dengan masyarakat sekaligus membangun identitas sebagai bank modern yang tumbuh bersama ekosistem Jakarta.