Menyambut 70 Tahun, Asuransi Astra Luncurkan Inovasi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Astra menyambut usia tujuh dekade dengan meluncurkan tiga inovasi sekaligus yaitu myGarda, gardaoto.com, dan Garda Siaga, yang semuanya terintegrasi dengan baik untuk menghasilkan pengalaman berasuransi semakin mudah dan seamless.

Ketiga inovasi ini diperkenalkan langsung oleh Siswadi selaku Direktur Astra dan Director in Charge Astra Financial serta Maximiliaan Agatisianus selaku President Director Asuransi Astra dalam media conference Transformation Beyond The Screen di MGP Space – Sudirman Park, Jakarta Selatan, pada Jumat (11/9).

"Menyambut usia tujuh dekade, Asuransi Astra menggabungkan seluruh layanan dari berbagai produk ke dalam satu aplikasi yaitu : myGarda. Kini, tak kurang dari 20 layanan dari berbagai produk Asuransi Astra bisa diakses dalam satu aplikasi. Mulai dari permintaan layanan darurat, pengajuan klaim, proses survei, hingga permintaan kontrol rawat jalan," ujar Maximiliaan.

Cukup dengan empat langkah sederhana yang terintegrasi antara gardaoto.com dan myGarda, pelanggan bisa mendapatkan perlindungan kendaraan terbaik dari Asuransi Astra.

Pengisian data untuk pembelian polis Garda Oto di gardaoto.com kini lebih mudah dan cepat.

Jika sebelumnya pelanggan harus mengisi 16 data secara manual, kini dengan teknologi OCR, pelanggan cukup mengunggah 2 dokumen yaitu KTP dan STNK maka data akan otomatis terisi.

Inspeksi kendaraan untuk penutupan polis juga dapat dilakukan di mana saja melalui fitur Virtual Survey.

Seluruh informasi akan langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp yang didaftarkan, sehingga pelanggan akan selalu terupdate dengan progress pembelian polis yang dilakukan.