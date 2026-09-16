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Menyeberangi Laut, Jokowi Kunjungi Warga Terdampak Gempa NTT di Pulau Palue

Menyeberangi Laut, Jokowi Kunjungi Warga Terdampak Gempa NTT di Pulau Palue
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Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ditemani Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kec. Palue, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (16/9/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, SIKKA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ditemani Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, mengunjungi warga terdampak gempa di Desa Rokilore, Kec. Palue, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam remang malam, terlihat ratusan rumah rusak atau hancur. Jokowi langsung menghampiri salah seorang pemilik rumah.

"Mama tidur di mana?” ujar Jokowi.

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"Tidur di tenda, Bapak, tempat pengungsian," jawab seorang warga.

Setelah mengunjungi rumah pertama, Jokowi mengecek rumah yang terdampak lebih parah, tak berbentuk lagi.

"Ini nanti diurus ya, Pak, sama Bupati Sikka, biar nanti pemerintah yang pegang,” kata Jokowi.

Sambil mendampingi Jokowi, Bupati Juventus mencatat kebutuhan apa saja untuk warga terdampak gempa.

Jokowi tiba di Pulau Palue, pada Rabu (16/9) petang. Ia datang untuk menyerahkan bantuan kepada para warga terdampak gempa pada Agustus 2026 lalu.

Jokowi tiba di Pulau Palue, pada Rabu (16/9) petang. Ia datang untuk menyerahkan bantuan kepada para warga terdampak gempa pada Agustus 2026 lalu

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