Menyedihkan, Penjualan DFSK Cuma Dapat Sebegini Pada Oktober 2025
jpnn.com, JAKARTA - PT Sokonindo Automobile (DFSK) masih menawarkan sejumlah model kepada konsumen di Indoensia.
Hanya saja penjualan mereka di pasar tanah air masih kurang bergairah.
Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pabrikan mobil asal Tiongkok itu mencatat penjualan hanya 61 unit dari diler ke konsumen pada Oktober 2025.
Hal itu sejalan dengan kurang bergairahnya permintaan dari konsumen tanah air, yang juga berimbas pada pengiriman dari pabrik ke diler (wholesales) yang hanya berhasil menyentuh angka minim, yakni 63 unit.
Sepanjang 2025, DFSK berhasil menjual sekitar 676 unit untuk retail sales dan 657 unit untuk wholesales.
Hal itu membuktikan, tidak semua pabrikan otomotif China berhasil meraih penjualan gemilang di pasar otomotif Tanah Air.
Sementara pada bulan sebelumnya, DFSK belum juga menunjukkan taringnya.
Penjualan secara wholesales dan retail sales masih di bawah 100 unit.
