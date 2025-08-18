Menyedot 300 Ribu Pengunjung, InJourney Pesta Rakyat Hadirkan Budaya, Kuliner & Hiburan di Sarinah

jpnn.com, JAKARTA - InJourney Holding, PT Sarinah, InJourney Aviation Services (IAS), dan InJourney Airports menghadirkan InJourney Pesta Rakyat bertema Gemilang Nusantara, Legacy Kita Bersama pada 17 Agustus 2025 di Anjungan Sarinah Thamrin, Jakarta.

InJourney Pesta Rakyat menjadi bagian dari rangkaian besar Pesta Rakyat & Karnaval Kemerdekaan yang diinisiasi oleh Danantara bersama lima BUMN besar—Bank Rakyat Indonesia (BRI), InJourney, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI)—dengan lima panggung utama yang tersebar di Monas, Sarinah, Bundaran HI, Dukuh Atas, dan Sampoerna Strategic.

Lebih dari 300 ribu pengunjung memadati rute karnaval sejak pagi hingga malam, menjadikan acara ini sebagai salah satu perayaan terbesar kemerdekaan Indonesia.

Di antara lima panggung yang tersebar, panggung InJourney Pesta Rakyat di Sarinah menjadi salah satu pusat perhatian dengan menampilkan beragam kekayaan budaya Nusantara.

Lebih dari 400 penari membawakan pertunjukan kolosal, mulai dari Tari Perang Papua, Tarian Klasik Mangkunegaran, Tari Kecak Bali, hingga Tarian Anak Nusantara yang merefleksikan keindahan budaya Indonesia di pusat kota.

“Pesta rakyat ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan wujud nyata upaya kami untuk menanamkan jiwa cinta tanah air serta menghadirkan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. InJourney mengemban tanggung jawab untuk melestarikan budaya Indonesia, hadir di tengah-tengah masyarakat, serta menjadi agen pembangunan yang menjaga warisan bangsa dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Maya Watono.

Selain pertunjukan budaya, pengunjung juga menikmati Festival Nasi Campur Nusantara yang menyajikan 20 ribu porsi hidangan nusantara dari 47 UMKM binaan InJourney Group.

Partisipasi UMKM ini menjadi bagian dari lebih dari 300 UMKM yang hadir di sepanjang rute perayaan, termasuk dalam Festival Kuliner 80 dengan menu seharga Rp80, sebagai upaya menggerakkan ekonomi rakyat.