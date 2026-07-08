Menyelam Dalam Aktivasi Crybaby Cry Me an Ocean di Singapore Oceanarium

jpnn.com, SINGAPURA - Pop Mart, bekerja sama dengan Resorts World Sentosa (RWS) dan Singapore Tourism Board (STB), menghadirkan karakter Crybaby kesayangan di Singapore Oceanarium dalam rangka aktivasi Crybaby Cry Me an Ocean dari 24 Juni hingga 30 Agustus 2026

Crybaby Cry Me an Ocean merupakan aktivasi yang diadakan di dalam oseanarium untuk pertama kalinya.

Pengalaman bertema laut yang semarak ini akan menampilkan 11 zona foto, termasuk dua balon inflatable luar ruangan yang menjulang tinggi, patung seukuran asli, dan kesempatan berfoto yang imersif, yang ditempatkan di samping habitat laut di salah satu oseanarium terbesar di dunia, dan membawa koleksi Cry Me an Ocean ke dalam lingkungan laut yang otentik untuk pertama kalinya.

Dengan menginterpretasikan Crybaby sebagai sekumpulan hewan laut yang menggemaskan, aktivasi itu mengundang para pengunjung untuk memulai petualangan bawah laut melalui Singapore Oceanarium.

Berada di dalam lingkungan laut yang nyata, pengalaman ini memadukan daya tarik universal Crybaby dengan misi Singapore Oceanarium untuk menginspirasi pengetahuan, rasa cinta, dan aksi lebih mendalam bagi laut.

Setiap instalasi disertai dengan papan karakter yang membagikan kisah dan kepribadian karakter laut Crybaby tersebut, menawarkan sudut pandang baru yang segar dan menarik bagi para pengunjung untuk terhubung dengan kehidupan laut dan menginspirasi pemeliharaan laut.

Pengalaman itu dimulai bahkan sebelum pengunjung melangkah masuk ke dalam Singapore Oceanarium. Balon inflatable Crybaby setinggi lima meter ini akan mengawali petualangannya: The Anglerfish, pemandu laut yang bercahaya, dan The Pufferfish, pendamping kembung yang penuh dengan kepribadian.

Instalasi yang menarik perhatian ini menyambut pengunjung ke dunia Crybaby dan menawarkan kesempatan berfoto pertama dalam perjalanan tersebut.