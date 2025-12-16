Menyelamatkan Hutan Bengkulu, Menyelamatkan Masa Depan Rakyat

jpnn.com - Surat Terbuka untuk Ketua Alumniku Gubernur Bengkulu dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Provinsi Bengkulu, dengan keindahan alamnya yang memukau dan kekayaan ekologisnya yang luar biasa, kini berada di persimpangan genting.

Di satu sisi, hutan-hutannya masih menyimpan potensi besar sebagai penyangga kehidupan—mengatur tata air, mencegah bencana, dan menopang mata pencaharian masyarakat.

Kerusakan hutan di Kabupaten Lebong, Bengkulu Utara hingga Bengkulu Selatan elah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Foto: Source for JPNN.com

Di sisi lain, tekanan eksploitasi ekonomi terus menggerus paru-paru hijau ini hingga titik kritis.

Jika tidak segera dihentikan, kerusakan hutan Bengkulu bukan hanya ancaman lingkungan, tetapi juga krisis kemanusiaan yang menimpa rakyatnya secara langsung.