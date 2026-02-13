Menyelaraskan Tradisi & Modernitas: Shopee Hadirkan Cerita Ramadan Masa Kini lewat Big Ramadan Sale 2026

jpnn.com, JAKARTA - Saatnya memaknai Ramadan 1447 Hijriah sebagai momen integrasi antara produktivitas dan ibadah.

Di tengah ritme hidup yang makin dinamis, Ramadan masa kini bukan lagi tentang ‘berhenti’ dari aktivitas, melainkan menyelaraskan kesibukan dengan kekhidmatan ibadah.

Menjawab perubahan tersebut, Shopee kembali menghadirkan kampanye Big Ramadan Sale (BRS), sebuah kampanye tematik yang dirancang untuk menemani masyarakat menjalani Ramadan dengan lebih terencana, efisien, dan bermakna.

Senior Director of Business Development Shopee Indonesia Adi Rahardja mengatakan, Ramadan masa kini adalah tentang keseimbangan antara produktivitas dan ibadah.

“Di Shopee, kami ingin hadir bukan sekadar sebagai platform belanja, tetapi sebagai ekosistem digital yang mendukung masyarakat menjalani ibadah di bulan suci dengan lebih terintegrasi,” jelas Adi Rahardja.

Dia menjelaskan melalui kampanye Big Ramadan Sale 2026, Shopee menghadirkan inisiatif dan inovasi baru agar pengguna bisa mempersiapkan Ramadan dengan Lebih Hemat dan Lebih Cepat.

“Mulai dari in-app game interaktif, ragam promo menguntungkan, hingga fitur terbaru di Shopee seperti NegoNeko yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dan melakukan negosiasi dengan cara unik,” jelas Adi Rahardja.

Berlangsung selama 40 hari, mulai dari 11 Februari hingga 22 Maret 2026, kampanye ini menghadirkan rangkaian inovasi teknologi, fitur digital interaktif, serta promo spesial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya generasi muda.